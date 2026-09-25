Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
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25.09.2026 06:15:00
Freitag: Lizenzen für Flugdrohnen-Abschuss, Switch-Pirat soll an Nintendo zahlen
Abschuss von Flugdrohnen + Strafzahlung von Switch-Pirat an Nintendo + Kreditkartendaten geklaut + Elektroautos überholen Verbrenner + Rechenzentren im All
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Analysen zu Nintendo Co. Ltd.
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