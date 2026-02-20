Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
20.02.2026 06:15:00
Freitag: Meta streicht Messenger-Plattform, Robotaxis in New York ausgebremst
Messenger ohne messenger.com + Rückschlag für Waymo-Expansion + Milliarden für digitalen Euro + Sony-Rückzieher nach Spielstudio-Übernahme + Datenschutz-PodcastWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!