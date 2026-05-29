Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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29.05.2026 06:15:00
Freitag: Microsoft droht Sicherheitsforscher, Phishing-Affäre auch in Australien
Zwist wegen sechs Zero-Days + Angriffe auf Parlamentarier Down Under + EU-Kaufempfehlung für EU-Chips + Claude Opus 4.8 von Anthropic + c't-Datenschutz-PodcastWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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