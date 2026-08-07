Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
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07.08.2026 06:15:00
Freitag: Milliarden für Musks Chipfabrik, Geständnis von Snowflake-Datendieb
SpaceX- & Tesla-Investitionen in Texas + Millionen-Erpresser vor Haftstrafe + BYD-Hybrid für Ethanol in Brasilien + Bakteriophagen per KI + Datenschutz-PodcastWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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28.05.26
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28.05.26
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28.05.26
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27.05.26
|Ausblick: Snowflake informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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12.05.26
|Erste Schätzungen: Snowflake vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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26.02.26
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25.02.26
|Ausblick: Snowflake vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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