Freitag: OpenAIs folgsame neue Cybersecurity-KI, Trainingsauflagen für Meta-KI

KI, Cybersecurity und Zugangsschutz; Freitag: Sicherheitsforscher-KI, KI-Trainingsverbot, Jugendschutz-Streit, Schlachthof-Überwachung & Verbraucherschutz-Podcast" />

GPT-6 Cyber im Zaum + KI-Verbot für Medieninhalte + Tech-Konzerne gegen Jugendschutz-Gesetz + Videoüberwachung in Schlachthöfen + Verbraucherschutz-Podcast