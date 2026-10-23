QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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23.10.2026 06:15:00
Freitag: Quad9-Rückzug nach Zensur-Urteil, Stellenstreichungen bei Qualcomm
Qualcomm-Kündigungen, KI-Video-Studie, php2shell-Folgen & Verbraucherschutz-Podcast" />
DNS-Dienst Opfer illegaler Streams + Qualcomm für Leistungskultur + Misstrauen wegen KI-Videos + Folgen von & Updates für php2shell + Verbraucherschutz-Podcast
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Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
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21.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QUALCOMM-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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14.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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13.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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07.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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05.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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30.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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28.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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28.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
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Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.