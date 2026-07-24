Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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24.07.2026 06:15:00
Freitag: Tesla-Aktiensturz nach Kostenanstieg, Intel-Aktie trotzt Buchverlust
Mehrausgaben trüben Tesla-Bilanz + Intel-Wachstum trotz Nettoverlust + Taiwan übt Internet-Beschränkung + Googles Kontoschutz per Selfie + AMDs neue KI-ServerWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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