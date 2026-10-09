GLOBALFOUNDRIES Aktie
WKN DE: A3C6AF / ISIN: KYG393871085
|
09.10.2026 06:15:00
Freitag: TSMC-Auftrag für Globalfoundries, Österreichs offene Beweisermittlung
GF-Interposer für TSMC + Beweisverbot nur im Inland + Geschenke für Uber-Fahrer + ePA-Wachstum mit Kritik + Debatte um GeDIG + Nachruf auf Apollo-Informatikerin
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GLOBALFOUNDRIES INC
|
04.08.26
|Ausblick: GLOBALFOUNDRIES informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: GLOBALFOUNDRIES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu GLOBALFOUNDRIES INC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GLOBALFOUNDRIES INC
|44,77
|1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.