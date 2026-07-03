Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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03.07.2026 06:15:00
Freitag: Vorbereitung für Disc-lose Xbox, Amazon Leo mit ausreichend Satelliten
Digitalisierung von Xbox-Discs + Starlink-Konkurrenz einsatzbereit + Kritik am Aus für Telefon-AU + Pläne der neuen Krankschreibung + Verbraucherschutz-PodcastWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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