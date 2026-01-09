VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|
09.01.2026 06:15:00
Freitag: X-Geldstrafe wegen Leistungsschutzrecht, Erbgut von Leonardo da Vinci
X boykottiert Leistungsschutzrecht + Erbgut auf Da-Vinci-Zeichnung + Kritik an Legos Smart Bricks + Fritzbox-Update nach 13 Jahren + Podcast zu IT-ForensikWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VINCI
|
06.01.26
|VINCI-Aktie fällt trotzdem: Neuer Aktienrückkauf (Dow Jones)
|
05.01.26
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.12.25
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.12.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|ROUNDUP: Frankreich will Bauern-Blockaden räumen (dpa-AFX)
|
17.12.25
|Bauernproteste in Frankreich weiten sich aus (dpa-AFX)
|
15.12.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.12.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)