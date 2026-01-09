Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,02 Prozent stärker bei 5 964,27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,032 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,206 Prozent stärker bei 5 916,48 Punkten, nach 5 904,32 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 916,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 965,39 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 718,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 625,56 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 09.01.2025, einen Stand von 5 017,91 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,65 Prozent auf 104,50 EUR), Infineon (+ 2,40 Prozent auf 41,54 EUR), Siemens Energy (+ 2,15 Prozent auf 126,10 EUR), SAP SE (+ 2,13 Prozent auf 210,90 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,75 Prozent auf 61,01 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Allianz (-2,15 Prozent auf 381,80 EUR), Deutsche Börse (-1,87 Prozent auf 209,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,76 Prozent auf 523,20 EUR), Bayer (-1,62 Prozent auf 38,90 EUR) und Airbus SE (-0,74 Prozent auf 213,70 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 047 023 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 407,679 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,14 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

