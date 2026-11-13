EURO STOXX 50
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13.11.2026 12:26:34
Freitagshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell
Am Freitag erhöht sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,18 Prozent auf 6 410,44 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,511 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,124 Prozent tiefer bei 6 391,06 Punkten in den Handel, nach 6 398,98 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 372,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 412,65 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,92 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 167,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 545,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 742,79 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR), Eni (+ 0,98 Prozent auf 25,84 EUR), Allianz (+ 0,87 Prozent auf 476,50 EUR), BASF (+ 0,53 Prozent auf 54,74 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,52 Prozent auf 328,70 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 759,00 EUR), Siemens (-0,92 Prozent auf 279,10 EUR), Airbus SE (-0,70 Prozent auf 206,85 EUR), Infineon (-0,56 Prozent auf 51,82 EUR) und UniCredit (+ 0,11 Prozent auf 84,14 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 433 395 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 541,050 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Die TotalEnergies-Aktie hat mit 6,95 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 7,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Airbus SE
|206,40
|-0,27%
|Allianz
|475,70
|1,17%
|ASML NV
|1 355,80
|-0,03%
|BASF
|54,27
|0,07%
|Deutsche Börse AG
|330,30
|1,16%
|Deutsche Telekom AG
|26,43
|0,42%
|Eni S.p.A.
|26,00
|1,36%
|Infineon AG
|50,42
|-2,25%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,60
|0,02%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|589,40
|0,92%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,16
|1,15%
|Rheinmetall AG
|766,70
|-0,58%
|Siemens AG
|279,40
|-0,25%
|TotalEnergies
|82,13
|1,78%
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|83,84
|-0,18%
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