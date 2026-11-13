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Index-Performance im Blick 13.11.2026 12:26:34

Freitagshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Freitagshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Wenig verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 heute.

Am Freitag erhöht sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,18 Prozent auf 6 410,44 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,511 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,124 Prozent tiefer bei 6 391,06 Punkten in den Handel, nach 6 398,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 372,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 412,65 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,92 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 167,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 545,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 742,79 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR), Eni (+ 0,98 Prozent auf 25,84 EUR), Allianz (+ 0,87 Prozent auf 476,50 EUR), BASF (+ 0,53 Prozent auf 54,74 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,52 Prozent auf 328,70 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 759,00 EUR), Siemens (-0,92 Prozent auf 279,10 EUR), Airbus SE (-0,70 Prozent auf 206,85 EUR), Infineon (-0,56 Prozent auf 51,82 EUR) und UniCredit (+ 0,11 Prozent auf 84,14 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 433 395 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 541,050 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie hat mit 6,95 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 7,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Allianz 475,70 1,17% Allianz
ASML NV 1 355,80 -0,03% ASML NV
BASF 54,27 0,07% BASF
Deutsche Börse AG 330,30 1,16% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,43 0,42% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 26,00 1,36% Eni S.p.A.
Infineon AG 50,42 -2,25% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,60 0,02% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 589,40 0,92% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,16 1,15% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 766,70 -0,58% Rheinmetall AG
Siemens AG 279,40 -0,25% Siemens AG
TotalEnergies 82,13 1,78% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 83,84 -0,18% UniCredit S.p.A.

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