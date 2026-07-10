Freitagshandel in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell

Kaum verändert zeigt sich der STOXX 50 aktuell.

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,18 Prozent auf 5 375,31 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,181 Prozent auf 5 375,35 Punkte an der Kurstafel, nach 5 385,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 367,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 388,52 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 1,76 Prozent nach. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 10.06.2026, einen Stand von 5 154,04 Punkten auf. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, bei 5 108,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 572,20 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,44 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 3,31 Prozent auf 26,18 EUR), RELX (+ 2,57 Prozent auf 24,36 GBP), SAP SE (+ 1,70 Prozent auf 140,08 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,62 Prozent auf 89,10 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 1,42 Prozent auf 6,28 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil AstraZeneca (-3,15 Prozent auf 129,34 GBP), Rheinmetall (-2,85 Prozent auf 984,30 EUR), Siemens Energy (-2,69 Prozent auf 152,04 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,09 Prozent auf 83,76 CHF) und Rolls-Royce (-1,09 Prozent auf 14,21 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 317 357 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 589,304 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at