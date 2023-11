Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Abgaben

Am Freitag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,75 Prozent auf 4 197,60 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,659 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,259 Prozent tiefer bei 4 218,26 Punkten, nach 4 229,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4 218,26 Punkte, das Tagestief hingegen 4 184,38 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,461 Prozent. Vor einem Monat, am 10.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 205,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 384,04 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 846,56 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 8,86 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 0,90 Prozent auf 15,08 EUR), UniCredit (+ 0,72 Prozent auf 24,11 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,31 Prozent auf 39,11 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,03 Prozent auf 370,60 EUR) und Deutsche Telekom (-0,07 Prozent auf 21,51 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-3,03 Prozent auf 40,54 EUR), adidas (-2,02 Prozent auf 170,46 EUR), BASF (-2,00 Prozent auf 43,59 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,47 Prozent auf 56,45 EUR) und Siemens (-1,37 Prozent auf 131,18 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 712 192 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 351,335 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Stellantis-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at