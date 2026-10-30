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Euro STOXX 50-Performance im Fokus 30.10.2026 15:58:36

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter

Am Freitag ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Um 15:42 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,86 Prozent auf 6 153,73 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,315 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,448 Prozent schwächer bei 6 179,29 Punkten, nach 6 207,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6 129,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 179,29 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der Euro STOXX 50 6 269,02 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 344,40 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 699,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,19 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 4,11 Prozent auf 49,93 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,98 Prozent auf 567,40 EUR), SAP SE (+ 1,65 Prozent auf 212,35 EUR), Eni (+ 1,58 Prozent auf 27,36 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,52 Prozent auf 26,01 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-5,93 Prozent auf 128,20 EUR), Infineon (-5,17 Prozent auf 51,22 EUR), Deutsche Bank (-2,86 Prozent auf 30,27 EUR), Siemens (-2,41 Prozent auf 267,15 EUR) und Airbus SE (-1,85 Prozent auf 192,76 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 780 231 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 579,977 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,45 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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