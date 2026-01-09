Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Der Euro STOXX 50 bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,63 Prozent auf 5 941,47 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,032 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,206 Prozent auf 5 916,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5 904,32 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 942,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 916,48 Einheiten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,34 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 5 718,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 625,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 017,91 Punkten auf.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 1,78 Prozent auf 125,65 EUR), Infineon (+ 1,20 Prozent auf 41,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,03 Prozent auf 102,85 EUR), adidas (+ 1,03 Prozent auf 167,10 EUR) und Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1 869,50 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Börse (-1,26 Prozent auf 211,10 EUR), Bayer (-1,18 Prozent auf 39,07 EUR), Allianz (-0,97 Prozent auf 386,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,90 Prozent auf 527,80 EUR) und Airbus SE (-0,63 Prozent auf 213,95 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 409 528 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 407,679 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,77 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

