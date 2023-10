Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Morgen.

Am Freitag sinkt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 1,10 Prozent auf 4 045,43 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,586 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,315 Prozent auf 4 077,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 090,33 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 038,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 077,44 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 2,22 Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 275,98 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.07.2023, bei 4 373,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 492,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 4,91 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 0,40 Prozent auf 15,47 EUR), Deutsche Börse (+ 0,32 Prozent auf 158,15 EUR), Bayer (-0,13 Prozent auf 42,09 EUR), Flutter Entertainment (-0,31 Prozent auf 126,85 GBP) und BASF (-0,53 Prozent auf 41,21 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Infineon (-2,46 Prozent auf 29,33 EUR), Siemens (-1,85 Prozent auf 127,46 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,57 Prozent auf 2,34 EUR), UniCredit (-1,50 Prozent auf 22,17 EUR) und adidas (-1,41 Prozent auf 171,86 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 590 550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 333,456 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Die Stellantis-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at