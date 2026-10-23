Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,12 Prozent leichter bei 6 079,79 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,344 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,122 Prozent stärker bei 6 094,43 Punkten, nach 6 087,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6 076,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 097,16 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,78 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 299,82 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Wert von 6 210,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 668,33 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,92 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 2,14 Prozent auf 27,00 EUR), Infineon (+ 1,83 Prozent auf 50,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,19 Prozent auf 123,66 EUR), Rheinmetall (+ 0,57 Prozent auf 1 020,80 EUR) und Siemens (+ 0,51 Prozent auf 257,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-2,28 Prozent auf 210,45 EUR), Deutsche Telekom (-2,22 Prozent auf 25,60 EUR), adidas (-2,11 Prozent auf 155,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,49 Prozent auf 40,90 EUR) und BMW (-0,90 Prozent auf 56,96 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 449 720 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 575,737 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,08 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at