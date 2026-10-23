Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Euro STOXX 50 aktuell
|
23.10.2026 09:28:57
Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone
Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,12 Prozent leichter bei 6 079,79 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,344 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,122 Prozent stärker bei 6 094,43 Punkten, nach 6 087,01 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6 076,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 097,16 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,78 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 299,82 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Wert von 6 210,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 668,33 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,92 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 2,14 Prozent auf 27,00 EUR), Infineon (+ 1,83 Prozent auf 50,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,19 Prozent auf 123,66 EUR), Rheinmetall (+ 0,57 Prozent auf 1 020,80 EUR) und Siemens (+ 0,51 Prozent auf 257,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-2,28 Prozent auf 210,45 EUR), Deutsche Telekom (-2,22 Prozent auf 25,60 EUR), adidas (-2,11 Prozent auf 155,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,49 Prozent auf 40,90 EUR) und BMW (-0,90 Prozent auf 56,96 EUR) unter Druck.
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 449 720 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 575,737 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,08 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
23.10.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
23.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
23.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|156,65
|-1,07%
|ASML NV
|1 404,20
|0,75%
|BMW AG
|58,00
|0,66%
|BNP Paribas S.A.
|83,65
|0,63%
|Deutsche Telekom AG
|25,29
|-3,07%
|Eni S.p.A.
|27,59
|4,79%
|Infineon AG
|48,42
|-2,44%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,85
|-0,10%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,72
|-1,18%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,25
|-0,39%
|Rheinmetall AG
|1 012,20
|0,20%
|SAP SE
|211,90
|-1,17%
|Siemens AG
|256,00
|0,37%
|Siemens Energy AG
|117,78
|-3,36%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 068,22
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.