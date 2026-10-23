Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50 aktuell 23.10.2026 09:28:57

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,12 Prozent leichter bei 6 079,79 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,344 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,122 Prozent stärker bei 6 094,43 Punkten, nach 6 087,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6 076,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 097,16 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,78 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 299,82 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Wert von 6 210,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 668,33 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,92 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 2,14 Prozent auf 27,00 EUR), Infineon (+ 1,83 Prozent auf 50,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,19 Prozent auf 123,66 EUR), Rheinmetall (+ 0,57 Prozent auf 1 020,80 EUR) und Siemens (+ 0,51 Prozent auf 257,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-2,28 Prozent auf 210,45 EUR), Deutsche Telekom (-2,22 Prozent auf 25,60 EUR), adidas (-2,11 Prozent auf 155,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,49 Prozent auf 40,90 EUR) und BMW (-0,90 Prozent auf 56,96 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 449 720 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 575,737 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,08 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu adidas

mehr Analysen
22.10.26 adidas Kaufen DZ BANK
21.10.26 adidas Neutral UBS AG
21.10.26 adidas Outperform Bernstein Research
21.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 156,65 -1,07% adidas
ASML NV 1 404,20 0,75% ASML NV
BMW AG 58,00 0,66% BMW AG
BNP Paribas S.A. 83,65 0,63% BNP Paribas S.A.
Deutsche Telekom AG 25,29 -3,07% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 27,59 4,79% Eni S.p.A.
Infineon AG 48,42 -2,44% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,85 -0,10% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,72 -1,18% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,25 -0,39% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 012,20 0,20% Rheinmetall AG
SAP SE 211,90 -1,17% SAP SE
Siemens AG 256,00 0,37% Siemens AG
Siemens Energy AG 117,78 -3,36% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 068,22 -0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen