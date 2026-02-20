Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch am fünften Tag der Woche aufwärts.

Um 09:10 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,10 Prozent auf 6 065,95 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,151 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,208 Prozent auf 6 072,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6 059,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6 080,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 064,43 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,21 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 20.01.2026, den Wert von 5 892,08 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2025, den Stand von 5 569,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 461,03 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,68 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 107,73 Punkten. 5 780,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 1,03 Prozent auf 156,85 EUR), Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 188,74 EUR), Deutsche Börse (+ 0,79) Prozent auf 218,10 EUR), Deutsche Bank (+ 0,41 Prozent auf 30,54 EUR) und SAP SE (+ 0,34 Prozent auf 171,32 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-1,89 Prozent auf 44,72 EUR), Infineon (-1,49 Prozent auf 45,15 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,72 Prozent auf 49,56 EUR), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 32,41 EUR) und Enel (-0,67 Prozent auf 8,89 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 268 129 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 482,486 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,81 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

