Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Kursentwicklung im Fokus
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16.10.2026 09:28:51
Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen
Um 09:11 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,40 Prozent auf 6 192,74 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,320 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,149 Prozent auf 6 177,45 Punkte an der Kurstafel, nach 6 168,26 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6 199,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 177,45 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,265 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, den Wert von 6 266,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Stand von 6 283,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 652,01 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,85 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,44 Prozent auf 1 051,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 134,82 EUR), Bayer (+ 1,17) Prozent auf 44,93 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,11 Prozent auf 40,39 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 25,86 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Enel (-0,91 Prozent auf 9,05 EUR), Eni (-0,35 Prozent auf 25,59 EUR), SAP SE (-0,25 Prozent auf 200,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,04 Prozent auf 544,60 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,03 Prozent auf 305,60 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 454 202 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 588,996 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,24 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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