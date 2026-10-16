Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 16.10.2026 09:28:51

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch am fünften Tag der Woche aufwärts.

Um 09:11 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,40 Prozent auf 6 192,74 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,320 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,149 Prozent auf 6 177,45 Punkte an der Kurstafel, nach 6 168,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6 199,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 177,45 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,265 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, den Wert von 6 266,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Stand von 6 283,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 652,01 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,85 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,44 Prozent auf 1 051,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 134,82 EUR), Bayer (+ 1,17) Prozent auf 44,93 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,11 Prozent auf 40,39 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 25,86 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Enel (-0,91 Prozent auf 9,05 EUR), Eni (-0,35 Prozent auf 25,59 EUR), SAP SE (-0,25 Prozent auf 200,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,04 Prozent auf 544,60 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,03 Prozent auf 305,60 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 454 202 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 588,996 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,24 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
15.10.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 SAP Neutral UBS AG
22.09.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 460,60 -1,16% ASML NV
Bayer 44,12 -0,92% Bayer
Deutsche Börse AG 308,40 1,08% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,88 0,94% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,19 1,05% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 26,03 1,68% Eni S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,84 2,50% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 545,40 0,22% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,74 0,51% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 089,20 5,40% Rheinmetall AG
SAP SE 198,64 -0,83% SAP SE
Siemens Energy AG 132,40 -0,68% Siemens Energy AG
TotalEnergies 80,92 2,42% TotalEnergies

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 204,23 0,58%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:05 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen