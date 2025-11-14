Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt am Freitagnachmittag nach

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,43 Prozent schwächer bei 5 660,68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,949 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,203 Prozent auf 5 731,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 742,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 631,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 731,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,927 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 14.10.2025, bei 5 552,05 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.08.2025, den Wert von 5 434,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 833,53 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,10 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 818,07 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 8,16 Prozent auf 109,30 EUR), Allianz (+ 1,49 Prozent auf 368,80 EUR), Enel (+ 0,46 Prozent auf 8,93 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 27,27 EUR) und Siemens (-0,26 Prozent auf 226,40 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-5,56 Prozent auf 28,27 EUR), Deutsche Bank (-3,73 Prozent auf 31,72 EUR), Infineon (-3,34 Prozent auf 34,69 EUR), Rheinmetall (-3,03 Prozent auf 1 697,50 EUR) und SAP SE (-3,03 Prozent auf 211,50 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 159 834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 345,663 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Bayer-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 7,37 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

