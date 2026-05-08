Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach

Am Freitag gab der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 1,14 Prozent auf 5 904,86 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,043 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,376 Prozent auf 5 950,21 Punkte an der Kurstafel, nach 5 972,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 950,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 901,12 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,443 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 5 913,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 998,40 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 08.05.2025, den Wert von 5 288,94 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,931 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3,63 Prozent auf 61,66 EUR), Eni (+ 2,08 Prozent auf 22,86 EUR), BASF (+ 1,45 Prozent auf 51,65 EUR), Deutsche Bank (-0,13 Prozent auf 27,17 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,38 Prozent auf 50,13 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-9,18 Prozent auf 1 218,40 EUR), Allianz (-5,04 Prozent auf 369,10 EUR), SAP SE (-3,42 Prozent auf 146,20 EUR), adidas (-3,39 Prozent auf 146,85 EUR) und Airbus SE (-2,05 Prozent auf 179,78 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 547 109 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 502,970 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at