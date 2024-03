Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 in Grün

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,20 Prozent fester bei 4 887,67 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,247 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,222 Prozent fester bei 4 888,58 Punkten, nach 4 877,77 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 874,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 4 904,85 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,448 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 01.02.2024, einen Wert von 4 638,60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 418,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 215,75 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,31 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 904,85 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 2,30 Prozent auf 3,01 EUR), Infineon (+ 2,05 Prozent auf 33,78 EUR), BASF (+ 1,66 Prozent auf 47,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,79 Prozent auf 74,22 EUR) und Stellantis (+ 0,77 Prozent auf 24,35 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Volkswagen (VW) vz (-4,34 Prozent auf 119,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,84 Prozent auf 42,55 EUR), Allianz (-0,73 Prozent auf 252,00 EUR), Siemens (-0,70 Prozent auf 181,66 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,65 Prozent auf 427,60 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 080 618 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 422,889 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

2024 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

