Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitag mit negativen Notierungen.

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,24 Prozent leichter bei 5 496,78 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,742 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,082 Prozent stärker bei 5 570,47 Punkten, nach 5 565,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 478,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 573,97 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,449 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 138,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Stand von 5 746,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 381,08 Punkten auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,04 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 2,40 Prozent auf 51,96 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,73 Prozent auf 5,09 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,65 Prozent auf 524,40 EUR), Deutsche Börse (+ 0,34 Prozent auf 238,70 EUR) und Allianz (-0,03 Prozent auf 350,80 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-4,45 Prozent auf 37,16 EUR), Siemens Energy (-3,79 Prozent auf 144,50 EUR), Rheinmetall (-3,55 Prozent auf 1 385,00 EUR), Siemens (-2,79 Prozent auf 203,90 EUR) und Airbus SE (-1,75 Prozent auf 160,48 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 385 029 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 449,320 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,20 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at