Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50 aktuell 27.03.2026 15:59:49

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitag mit negativen Notierungen.

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,24 Prozent leichter bei 5 496,78 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,742 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,082 Prozent stärker bei 5 570,47 Punkten, nach 5 565,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 478,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 573,97 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,449 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 138,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Stand von 5 746,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 381,08 Punkten auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,04 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 2,40 Prozent auf 51,96 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,73 Prozent auf 5,09 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,65 Prozent auf 524,40 EUR), Deutsche Börse (+ 0,34 Prozent auf 238,70 EUR) und Allianz (-0,03 Prozent auf 350,80 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-4,45 Prozent auf 37,16 EUR), Siemens Energy (-3,79 Prozent auf 144,50 EUR), Rheinmetall (-3,55 Prozent auf 1 385,00 EUR), Siemens (-2,79 Prozent auf 203,90 EUR) und Airbus SE (-1,75 Prozent auf 160,48 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 385 029 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 449,320 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,20 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
19.03.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
17.03.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.03.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 Rheinmetall Hold Warburg Research
12.03.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 39,55 -1,32% Ahold Delhaize (Ahold)
Airbus SE 159,50 -2,67% Airbus SE
Allianz 349,40 -0,68% Allianz
ASML NV 1 130,20 -2,33% ASML NV
BASF 51,04 0,99% BASF
Deutsche Bank AG 24,72 -2,10% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 238,20 0,08% Deutsche Börse AG
Infineon AG 37,08 -4,17% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,06 -0,71% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 520,40 -0,19% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 368,50 -4,00% Rheinmetall AG
Siemens AG 203,05 -3,15% Siemens AG
Siemens Energy AG 142,85 -5,02% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 86,04 -0,92% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 505,80 -1,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.03.26 KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen