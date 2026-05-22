Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen

Schlussendlich notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,11 Prozent stärker bei 6 026,67 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,997 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,425 Prozent höher bei 5 985,63 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 960,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 985,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 036,46 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 3,95 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 22.04.2026, den Stand von 5 906,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 131,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 5 424,48 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,01 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 7,97 Prozent auf 73,42 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 4,11 Prozent auf 49,88 EUR), adidas (+ 3,00 Prozent auf 154,50 EUR), Airbus SE (+ 2,20 Prozent auf 169,66 EUR) und Siemens (+ 1,72 Prozent auf 268,60 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Eni (-1,69 Prozent auf 23,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,12 Prozent auf 469,00 EUR), Bayer (-1,03 Prozent auf 38,51 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,83 Prozent auf 5,62 EUR) und Deutsche Börse (-0,78 Prozent auf 256,00 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 6 531 606 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 513,762 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,55 zu Buche schlagen. Mit 7,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at