Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mit Kursplus

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,83 Prozent auf 4 133,81 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 3,588 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,155 Prozent fester bei 4 106,16 Punkten in den Handel, nach 4 099,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 106,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 133,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,14 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 06.09.2023, bei 4 238,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 223,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 433,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,20 Prozent nach oben. Bei 4 491,51 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. 3 802,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 3,19 Prozent auf 22,45 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,66 Prozent auf 38,93 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,57 Prozent auf 2,40 EUR), Allianz (+ 1,52 Prozent auf 224,05 EUR) und Infineon (+ 1,45 Prozent auf 32,46 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,82 Prozent auf 63,89 EUR), Flutter Entertainment (-0,08 Prozent auf 132,70 GBP), Volkswagen (VW) vz (+ 0,17 Prozent auf 106,68 EUR), Bayer (+ 0,19 Prozent auf 43,96 EUR) und Enel (+ 0,38 Prozent auf 5,57 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 124 305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 355,830 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,16 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at