Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,41 Prozent tiefer bei 5 986,69 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,090 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 6 011,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6 011,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6 015,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 957,93 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,431 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 13.01.2026, bei 6 029,83 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.11.2025, den Wert von 5 742,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 500,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,33 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 099,07 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Börse (+ 4,60 Prozent auf 218,10 EUR), Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 1 609,00 EUR), Infineon (+ 1,78 Prozent auf 43,51 EUR), BMW (+ 1,35 Prozent auf 88,90 EUR) und SAP SE (+ 1,19 Prozent auf 171,72 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Deutsche Bank (-3,97 Prozent auf 29,60 EUR), UniCredit (-3,73 Prozent auf 71,43 EUR), Enel (-2,47 Prozent auf 9,32 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,45 Prozent auf 5,73 EUR) und Siemens (-2,32 Prozent auf 251,05 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 11 277 347 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 468,145 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,83 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

