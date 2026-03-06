Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 2,21 Prozent schwächer bei 5 655,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,939 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,391 Prozent höher bei 5 805,52 Punkten in den Handel, nach 5 782,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 827,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 651,35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 7,09 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 06.02.2026, den Stand von 5 998,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 723,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 520,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 3,34 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 651,35 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,49 Prozent auf 1 585,50 EUR), Eni (+ 0,54 Prozent auf 20,30 EUR), SAP SE (+ 0,37 Prozent auf 171,62 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,13 Prozent auf 45,95 EUR) und Deutsche Börse (-0,37 Prozent auf 240,90 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Infineon (-6,21 Prozent auf 39,68 EUR), Deutsche Bank (-4,32 Prozent auf 26,71 EUR), Bayer (-3,93 Prozent auf 36,29 EUR), Siemens Energy (-3,63 Prozent auf 147,55 EUR) und Intesa Sanpaolo (-3,40 Prozent auf 5,12 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 348 346 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 462,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

