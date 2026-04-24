Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert mittags

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Freitag im Minus.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,63 Prozent leichter bei 5 857,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,936 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,336 Prozent auf 5 874,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 894,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 842,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 884,19 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 581,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Wert von 5 948,20 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 24.04.2025, den Stand von 5 114,98 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,126 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 199,78 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 5,66 Prozent auf 148,66 EUR), Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 185,92 EUR), Eni (+ 0,67 Prozent auf 23,32 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,54 Prozent auf 27,68 EUR) und BASF (+ 0,41 Prozent auf 54,46 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-3,40 Prozent auf 38,68 EUR), Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 1 367,20 EUR), Airbus SE (-2,33 Prozent auf 164,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,04 Prozent auf 86,56 EUR) und adidas (-2,03 Prozent auf 135,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 681 413 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 481,695 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,43 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at