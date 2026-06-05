Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Freitag im Minus.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,52 Prozent leichter bei 6 071,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,058 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,062 Prozent auf 6 107,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 103,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 068,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 112,18 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,295 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 869,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 05.03.2026, mit 5 782,89 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, den Stand von 5 410,55 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,78 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 199,78 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,90 Prozent auf 449,60 EUR), adidas (+ 1,90 Prozent auf 163,60 EUR), Bayer (+ 1,83 Prozent auf 36,21 EUR), Deutsche Börse (+ 1,55 Prozent auf 249,10 EUR) und Rheinmetall (+ 1,33 Prozent auf 1 206,00 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-8,68 Prozent auf 77,67 EUR), Siemens Energy (-1,57 Prozent auf 156,98 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,34 Prozent auf 48,42 EUR), Siemens (-1,08 Prozent auf 269,10 EUR) und UniCredit (-1,06 Prozent auf 73,47 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 4 032 025 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 572,423 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at