Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester

Der Euro STOXX 50 kletterte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 1,13 Prozent auf 6 280,57 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,422 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,019 Prozent auf 6 208,99 Punkte an der Kurstafel, nach 6 210,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 205,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 280,88 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,908 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 214,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der Euro STOXX 50 5 883,48 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 5 355,20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,35 Prozent nach oben. Bei 6 431,42 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 9,26 Prozent auf 140,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,38 Prozent auf 6,44 EUR), Deutsche Bank (+ 2,07 Prozent auf 30,59 EUR), Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1 037,60 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,94 Prozent auf 258,10 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 71,46 EUR), Infineon (-1,65 Prozent auf 64,41 EUR), adidas (-1,64 Prozent auf 173,60 EUR), BASF (-0,61 Prozent auf 48,57 EUR) und Bayer (-0,30 Prozent auf 46,06 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 585 937 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 612,660 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,82 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at