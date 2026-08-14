ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
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14.08.2026 09:28:36
Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start stärker
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent fester bei 6 554,49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,573 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 544,79 Zählern und damit 0,010 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 545,47 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 558,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 544,79 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,528 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 6 280,19 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 5 934,96 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Stand von 5 434,70 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,04 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 4,73 Prozent auf 183,68 EUR), Rheinmetall (+ 3,06 Prozent auf 1 200,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,98 Prozent auf 515,40 EUR), Airbus SE (+ 0,96 Prozent auf 215,05 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,96 Prozent auf 45,88 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-1,01 Prozent auf 61,87 EUR), Siemens Energy (-0,93 Prozent auf 159,22 EUR), Bayer (-0,79 Prozent auf 47,68 EUR), Enel (-0,67 Prozent auf 9,60 EUR) und UniCredit (-0,67 Prozent auf 85,00 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 304 909 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 603,950 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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