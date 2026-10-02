Freitagshandel in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50

Schlussendlich notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,94 Prozent stärker bei 6 233,29 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,376 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,277 Prozent auf 6 192,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 175,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6 183,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 259,30 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 362,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 360,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 645,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,55 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 8,78 Prozent auf 64,64 EUR), Siemens Energy (+ 2,03 Prozent auf 145,42 EUR), Enel (+ 1,98 Prozent auf 8,81 EUR), Airbus SE (+ 1,97 Prozent auf 189,36 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,96 Prozent auf 508,60 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil UniCredit (-1,55 Prozent auf 78,72 EUR), SAP SE (-1,51 Prozent auf 183,92 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,49 Prozent auf 6,29 EUR), Bayer (-1,01 Prozent auf 44,94 EUR) und BMW (-0,91 Prozent auf 54,32 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 616 141 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 615,435 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,31 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at