RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Kursentwicklung im Fokus
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14.08.2026 12:26:51
Freitagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag
Am Freitag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,05 Prozent höher bei 5 529,95 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,081 Prozent schwächer bei 5 522,87 Punkten, nach 5 527,34 Punkten am Vortag.
Bei 5 531,39 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 513,64 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,037 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 377,65 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 5 125,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 551,58 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 4,73 Prozent auf 183,68 EUR), RELX (+ 3,37 Prozent auf 25,75 GBP), Rheinmetall (+ 2,80 Prozent auf 1 197,20 EUR), Airbus SE (+ 1,22 Prozent auf 215,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,21 Prozent auf 516,60 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil GSK (-2,19 Prozent auf 18,16 GBP), AstraZeneca (-1,47 Prozent auf 115,36 GBP), Rio Tinto (-1,30 Prozent auf 70,73 GBP), Roche (-1,13 Prozent auf 358,20 CHF) und BAT (-1,03 Prozent auf 42,20 GBP).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 894 052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 603,950 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Mit 6,47 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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Indizes in diesem Artikel
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