Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Index-Performance im Blick
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10.04.2026 12:26:56
Freitagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag
Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,57 Prozent auf 5 929,84 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,961 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,103 Prozent stärker bei 5 902,37 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 896,29 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 5 941,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 894,53 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 3,94 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 5 837,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 997,47 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.04.2025, den Wert von 4 818,92 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,36 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 2,25 Prozent auf 231,85 EUR), Infineon (+ 1,98 Prozent auf 43,23 EUR), Eni (+ 1,75 Prozent auf 24,39 EUR), adidas (+ 1,61 Prozent auf 139,20 EUR) und BASF (+ 1,61 Prozent auf 54,44 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-5,56 Prozent auf 1 464,00 EUR), Bayer (-0,22 Prozent auf 40,36 EUR), Deutsche Telekom (-0,19 Prozent auf 31,21 EUR), Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 254,40 EUR) und Enel (+ 0,10 Prozent auf 9,89 EUR) unter Druck.
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 714 864 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 467,358 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Infineon AG
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|Intesa Sanpaolo S.p.A.
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|Rheinmetall AG
|1 461,20
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|Siemens AG
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
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|EURO STOXX 50
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