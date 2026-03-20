Freitagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Zum Handelsende notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,87 Prozent tiefer bei 4 781,70 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,441 Prozent auf 4 894,46 Punkte an der Kurstafel, nach 4 872,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 780,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 914,25 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 3,98 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 258,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 883,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 702,56 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,54 Prozent abwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 780,26 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 0,51 Prozent auf 86,62 GBP), Unilever (+ 0,47 Prozent auf 45,96 GBP), Diageo (-0,14 Prozent auf 14,00 GBP), Novo Nordisk (-0,19 Prozent auf 237,45 DKK) und GSK (-0,28 Prozent auf 19,51 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen UniCredit (-5,23 Prozent auf 59,43 EUR), SAP SE (-3,86 Prozent auf 153,82 EUR), BP (-3,58 Prozent auf 5,62 GBP), Siemens (-3,11 Prozent auf 203,75 EUR) und National Grid (-3,07 Prozent auf 12,33 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 93 053 886 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 450,399 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at