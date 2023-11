Freitagshandel in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 setzt am Freitag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag geht es im STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,04 Prozent auf 3 967,67 Punkte abwärts. Zuvor ging der STOXX 50 0,052 Prozent leichter bei 3 967,34 Punkten in den Handel, nach 3 969,39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 3 968,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 965,57 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,691 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.10.2023, bei 3 843,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 924,37 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 24.11.2022, bei 3 766,05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 7,65 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 658,90 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BASF (+ 1,93 Prozent auf 44,66 EUR), AstraZeneca (+ 0,33 Prozent auf 102,08 GBP), Siemens (+ 0,25 Prozent auf 150,02 EUR), BP (+ 0,24 Prozent auf 4,75 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,23 Prozent auf 389,20 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Richemont (-1,06 Prozent auf 112,35 CHF), Glencore (-0,88 Prozent auf 4,46 GBP), HSBC (-0,83 Prozent auf 6,07 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,77 Prozent auf 57,79 EUR) und SAP SE (-0,77 Prozent auf 141,40 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. 313 610 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 420,213 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die BAT-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

