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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Index-Performance 08.05.2026 15:58:57

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus

Der STOXX 50 zeigt sich derzeit in Rot.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,71 Prozent tiefer bei 5 077,72 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,264 Prozent auf 5 100,49 Punkte an der Kurstafel, nach 5 113,99 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 059,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 100,49 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0,099 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 099,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 130,92 Punkte taxiert. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, bei 4 444,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,43 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,06 Prozent auf 82,08 CHF), AstraZeneca (+ 0,57 Prozent auf 133,90 GBP), Rio Tinto (+ 0,48 Prozent auf 77,21 GBP), National Grid (+ 0,39 Prozent auf 12,78 GBP) und UBS (+ 0,20 Prozent auf 35,01 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-8,01 Prozent auf 1 234,20 EUR), Allianz (-4,86 Prozent auf 369,80 EUR), SAP SE (-2,85 Prozent auf 147,06 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,97 Prozent auf 5,81 EUR) und Airbus SE (-1,92 Prozent auf 180,02 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 323 059 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 502,970 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,84 zu Buche schlagen. Mit 7,33 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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