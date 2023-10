Freitagshandel in Europa: STOXX 50 sackt nachmittags ab

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Freitag.

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 15:39 Uhr via STOXX 0,02 Prozent tiefer bei 3 972,25 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,030 Prozent leichter bei 3 971,90 Punkten, nach 3 973,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 977,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 939,97 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 2,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 946,95 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 959,65 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, lag der STOXX 50 bei 3 355,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 7,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 2,33 Prozent auf 5,49 GBP), National Grid (+ 2,14 Prozent auf 9,85 GBP), Roche (+ 1,23 Prozent auf 255,80 CHF), RELX (+ 0,72 Prozent auf 29,43 GBP) und Unilever (+ 0,57 Prozent auf 39,47 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BAT (-3,43 Prozent auf 24,50 GBP), Richemont (-1,80 Prozent auf 106,55 CHF), UBS (-1,68 Prozent auf 22,21 CHF), Allianz (-1,17 Prozent auf 223,85 EUR) und SAP SE (-1,15 Prozent auf 124,20 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 16 540 571 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 408,917 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at