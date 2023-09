Freitagshandel in Europa: STOXX 50 steigt am Mittag

Heute herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,05 Prozent fester bei 3 957,80 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,166 Prozent auf 3 949,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 955,65 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 3 929,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 957,80 Punkten lag.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,46 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 22.08.2023, bei 3 922,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 952,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, notierte der STOXX 50 bei 3 406,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 7,38 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Prosus (+ 4,15 Prozent auf 28,50 EUR), AstraZeneca (+ 2,70 Prozent auf 111,80 GBP), HSBC (+ 1,75 Prozent auf 6,47 GBP), Glencore (+ 1,70 Prozent auf 4,60 GBP) und Allianz (+ 1,52 Prozent auf 233,45 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 600 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 367,915 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

