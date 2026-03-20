Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht Abschläge

Um 12:09 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,02 Prozent auf 4 871,86 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,441 Prozent höher bei 4 894,46 Punkten, nach 4 872,97 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 845,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 914,25 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 2,17 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 20.02.2026, bei 5 258,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Stand von 4 883,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 702,56 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,72 Prozent zu Buche. Bei 5 315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 845,82 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 1,03 Prozent auf 132,45 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 0,91 Prozent auf 5,10 EUR), Unilever (+ 0,80 Prozent auf 46,10 GBP), UBS (+ 0,79 Prozent auf 29,50 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,65 Prozent auf 86,74 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-3,76 Prozent auf 153,98 EUR), BP (-2,47 Prozent auf 5,69 GBP), UniCredit (-1,04 Prozent auf 62,06 EUR), Diageo (-0,94 Prozent auf 13,89 GBP) und RELX (-0,84 Prozent auf 24,91 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 33 326 327 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 450,399 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at