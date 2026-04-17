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STOXX-Handel im Fokus 17.04.2026 15:59:02

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge

STOXX 50-Handel am Freitag.

Um 15:41 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,17 Prozent auf 5 155,39 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,161 Prozent leichter bei 5 087,62 Punkten, nach 5 095,81 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 086,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 178,34 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 1,10 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 024,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 5 127,82 Punkten bewertet. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, bei 4 233,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,00 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 6,19 Prozent auf 13,28 GBP), Airbus SE (+ 4,64 Prozent auf 179,64 EUR), Richemont (+ 4,14 Prozent auf 159,65 CHF), SAP SE (+ 3,85 Prozent auf 157,50 EUR) und Siemens (+ 3,76 Prozent auf 248,60 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BP (-6,82 Prozent auf 5,44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-5,53 Prozent auf 31,98 GBP), National Grid (-1,52 Prozent auf 12,68 GBP), BAT (-1,25 Prozent auf 41,00 GBP) und Nestlé (-0,74 Prozent auf 78,16 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 315 908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 474,064 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 237,40 3,38% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 48,00 0,38% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 94,12 4,37% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,29 -6,26% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,86 1,81% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,61 -1,28% National Grid plc
Nestlé SA (Nestle) 85,98 0,97% Nestlé SA (Nestle)
Richemont 172,85 4,54% Richemont
Rolls-Royce Plc 15,12 3,90% Rolls-Royce Plc
SAP SE 153,86 2,29% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 37,37 -3,61% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 246,00 2,76% Siemens AG

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