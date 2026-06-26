Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verliert am Freitagnachmittag

Am Freitag steht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,29 Prozent im Minus bei 5 305,45 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,162 Prozent tiefer bei 5 365,96 Punkten, nach 5 374,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 365,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 295,55 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0,447 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 26.05.2026, den Stand von 5 216,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 846,45 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.06.2025, den Wert von 4 419,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 386,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 134,20 EUR), BAT (+ 0,68 Prozent auf 47,30 GBP), Unilever (+ 0,45 Prozent auf 46,00 GBP), Enel (+ 0,36 Prozent auf 10,07 EUR) und Richemont (+ 0,35 Prozent auf 187,00 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-5,29 Prozent auf 154,82 EUR), UBS (-2,82 Prozent auf 39,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,49 Prozent auf 84,56 CHF), HSBC (-2,42 Prozent auf 14,10 GBP) und Airbus SE (-2,18 Prozent auf 190,90 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 095 782 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 598,862 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at