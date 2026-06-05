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AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Index-Performance im Blick 05.06.2026 17:58:38

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

Wenig Veränderung war schlussendlich in Europa zu beobachten.

Am Freitag ging der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 5 191,22 Punkten aus dem Freitagshandel. Zuvor ging der STOXX 50 0,056 Prozent fester bei 5 196,25 Punkten in den Handel, nach 5 193,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 168,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 209,54 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,025 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 048,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 037,60 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 564,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,72 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Unilever (+ 2,71 Prozent auf 41,89 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,42 Prozent auf 93,84 GBP), AstraZeneca (+ 2,24 Prozent auf 138,58 GBP), BAT (+ 1,94 Prozent auf 44,04 GBP) und GSK (+ 1,89 Prozent auf 19,38 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rio Tinto (-3,10 Prozent auf 76,04 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,84 Prozent auf 83,10 CHF), SAP SE (-1,84 Prozent auf 161,48 EUR), Siemens (-1,19 Prozent auf 268,80 EUR) und UniCredit (-1,06 Prozent auf 73,47 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 23 193 385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 572,423 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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