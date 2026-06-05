Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

Am Freitag ging der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 5 191,22 Punkten aus dem Freitagshandel. Zuvor ging der STOXX 50 0,056 Prozent fester bei 5 196,25 Punkten in den Handel, nach 5 193,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 168,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 209,54 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,025 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 048,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 037,60 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 564,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,72 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Unilever (+ 2,71 Prozent auf 41,89 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,42 Prozent auf 93,84 GBP), AstraZeneca (+ 2,24 Prozent auf 138,58 GBP), BAT (+ 1,94 Prozent auf 44,04 GBP) und GSK (+ 1,89 Prozent auf 19,38 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rio Tinto (-3,10 Prozent auf 76,04 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,84 Prozent auf 83,10 CHF), SAP SE (-1,84 Prozent auf 161,48 EUR), Siemens (-1,19 Prozent auf 268,80 EUR) und UniCredit (-1,06 Prozent auf 73,47 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 23 193 385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 572,423 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at