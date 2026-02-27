Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus

Am Freitag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,25 Prozent stärker bei 5 300,64 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 285,28 Zählern und damit 0,037 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 287,23 Punkte).

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 272,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 311,37 Punkten erreichte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,02 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.01.2026, bei 5 106,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 788,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 761,84 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,93 Prozent zu. Bei 5 315,22 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 913,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Diageo (+ 4,82 Prozent auf 16,63 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,24 Prozent auf 88,60 GBP), Deutsche Telekom (+ 3,59 Prozent auf 34,09 EUR), AstraZeneca (+ 2,86 Prozent auf 155,42 GBP) und RELX (+ 2,34 Prozent auf 25,84 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Richemont (-3,35 Prozent auf 157,25 CHF), UniCredit (-1,57 Prozent auf 72,27 EUR), Airbus SE (-1,32 Prozent auf 184,28 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,96 Prozent auf 5,79 EUR) und UBS (-0,93 Prozent auf 32,01 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 45 960 905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 496,573 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,16 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

