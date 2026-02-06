Rheinmetall Aktie
|STOXX 50-Kursverlauf
|
06.02.2026 09:28:55
Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone
Der STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,01 Prozent auf 5 071,84 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 5 073,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 071,44 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 058,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 073,12 Punkten lag.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,451 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 5 039,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 735,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der STOXX 50 4 661,65 Punkte auf.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,31 Prozent zu Buche. Bei 5 188,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 913,95 Punkten.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1 589,50 EUR), Nestlé (+ 0,82 Prozent auf 79,07 CHF), BP (+ 0,60 Prozent auf 4,72 GBP), Allianz (+ 0,39 Prozent auf 385,50 EUR) und HSBC (+ 0,34 Prozent auf 12,82 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen RELX (-4,49 Prozent auf 21,48 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-4,14 Prozent auf 72,72 GBP), Enel (-1,70 Prozent auf 9,27 EUR), SAP SE (-1,69 Prozent auf 167,60 EUR) und UBS (-1,38 Prozent auf 33,53 CHF).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 722 188 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 445,586 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,84 erwartet. Mit 7,37 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Analysen zu Rheinmetall AG
|12:00
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
