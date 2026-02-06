Rheinmetall Aktie

STOXX 50-Kursverlauf 06.02.2026 09:28:55

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone

Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Der STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,01 Prozent auf 5 071,84 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 5 073,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 071,44 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 058,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 073,12 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,451 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 5 039,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 735,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der STOXX 50 4 661,65 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,31 Prozent zu Buche. Bei 5 188,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 913,95 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1 589,50 EUR), Nestlé (+ 0,82 Prozent auf 79,07 CHF), BP (+ 0,60 Prozent auf 4,72 GBP), Allianz (+ 0,39 Prozent auf 385,50 EUR) und HSBC (+ 0,34 Prozent auf 12,82 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen RELX (-4,49 Prozent auf 21,48 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-4,14 Prozent auf 72,72 GBP), Enel (-1,70 Prozent auf 9,27 EUR), SAP SE (-1,69 Prozent auf 167,60 EUR) und UBS (-1,38 Prozent auf 33,53 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 722 188 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 445,586 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,84 erwartet. Mit 7,37 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

12:00 Rheinmetall Buy UBS AG
06.02.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
05.02.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
05.02.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Allianz 387,20 -0,08% Allianz
ASML NV 1 202,80 0,86% ASML NV
BNP Paribas S.A. 94,09 0,16% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,46 -0,49% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,46 -0,68% Enel S.p.A.
HSBC Holdings plc 15,14 0,66% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,05 1,31% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 87,00 -0,57% London Stock Exchange (LSE)
Nestlé SA (Nestle) 85,60 -0,29% Nestlé SA (Nestle)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 24,78 -0,48% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 648,00 2,74% Rheinmetall AG
SAP SE 175,10 2,00% SAP SE
Siemens AG 255,45 1,45% Siemens AG
UBS 37,25 0,30% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 165,58 0,68%

