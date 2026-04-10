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DAX im Fokus 10.04.2026 12:26:56

Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Mittag steigen

Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Mittag steigen

Der DAX steigt am Freitag.

Am Freitag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,39 Prozent stärker bei 23 899,35 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,047 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,086 Prozent höher bei 23 827,54 Punkten, nach 23 806,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 23 951,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 767,71 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 3,10 Prozent zu. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 23 968,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 261,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, erreichte der DAX einen Wert von 20 562,73 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,61 Prozent zurück. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 4,10 Prozent auf 191,80 EUR), Siemens (+ 2,25 Prozent auf 231,85 EUR), Infineon (+ 1,98 Prozent auf 43,23 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,87 Prozent auf 38,04 EUR) und adidas (+ 1,61 Prozent auf 139,20 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Rheinmetall (-5,56 Prozent auf 1 464,00 EUR), RWE (-1,26 Prozent auf 58,18 EUR), EON SE (-1,01 Prozent auf 19,63 EUR), MTU Aero Engines (-0,54 Prozent auf 328,80 EUR) und Daimler Truck (-0,54 Prozent auf 44,33 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 714 864 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 176,464 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Daimler Truck 44,16 0,02% Daimler Truck
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E.ON SE 19,54 -1,14% E.ON SE
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