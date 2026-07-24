Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Nachmittag steigen

Der DAX befindet sich derzeit im Aufwind.

Um 15:41 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent höher bei 24 980,94 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,103 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 830,41 Zählern und damit 0,272 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 763,12 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 821,67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 006,07 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 0,855 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 24.06.2026, den Wert von 24 740,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 128,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 295,93 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,80 Prozent. Bei 25 900,10 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 7,50 Prozent auf 137,94 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,29 Prozent auf 34,81 EUR), Rheinmetall (+ 1,77 Prozent auf 1 035,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,66 Prozent auf 257,40 EUR) und Fresenius SE (+ 1,63 Prozent auf 43,55 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Infineon (-3,07 Prozent auf 63,48 EUR), adidas (-1,84 Prozent auf 173,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,84 Prozent auf 71,60 EUR), HOCHTIEF (-0,94 Prozent auf 443,80 EUR) und BASF (-0,63 Prozent auf 48,56 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 506 022 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 206,764 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 7,76 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at