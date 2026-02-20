Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Freitagnachmittag steigen

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag springt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,62 Prozent auf 31 673,01 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 376,734 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,110 Prozent stärker bei 31 513,50 Punkten in den Handel, nach 31 479,01 Punkten am Vortag.

Bei 31 806,30 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31 513,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,935 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 20.01.2026, einen Stand von 30 803,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 443,45 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.02.2025, einen Stand von 27 397,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,24 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 30 597,95 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit thyssenkrupp (+ 5,25 Prozent auf 11,33 EUR), KRONES (+ 3,67 Prozent auf 135,60 EUR), Knorr-Bremse (+ 3,42 Prozent auf 114,80 EUR), HOCHTIEF (+ 3,36 Prozent auf 406,20 EUR) und Jungheinrich (+ 2,63 Prozent auf 37,46 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,87 Prozent auf 64,40 EUR), AIXTRON SE (-2,30 Prozent auf 22,89 EUR), PUMA SE (-1,61 Prozent auf 22,55 EUR), Bilfinger SE (-1,30 Prozent auf 121,30 EUR) und TAG Immobilien (-1,28 Prozent auf 16,16 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 150 227 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,451 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,58 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at