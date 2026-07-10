Freitagshandel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Minus

Kaum verändert zeigt sich der DAX am Freitag.

Um 15:42 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent auf 25 098,78 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,079 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,148 Prozent auf 25 081,19 Punkte an der Kurstafel, nach 25 118,27 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 195,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 057,83 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 2,76 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 195,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, lag der DAX-Kurs bei 23 803,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 456,81 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,28 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 900,10 Punkten. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 3,31 Prozent auf 26,18 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,00 Prozent auf 171,45 EUR), Deutsche Bank (+ 1,76 Prozent auf 31,48 EUR), SAP SE (+ 1,70 Prozent auf 140,08 EUR) und Commerzbank (+ 1,64 Prozent auf 38,52 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Rheinmetall (-2,85 Prozent auf 984,30 EUR), Infineon (-2,85 Prozent auf 71,26 EUR), Siemens Energy (-2,69 Prozent auf 152,04 EUR), HOCHTIEF (-1,84 Prozent auf 457,60 EUR) und Bayer (-1,52 Prozent auf 49,93 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3 070 224 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 202,419 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,06 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at